Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Dopo aver interpretato un manager di una libreria di New York, un commesso di un negozio a Los Angeles e un marito affettuoso in periferia, Joe Goldberg (Penn Badgley) si sta dirigendo a Londra per la quarta stagione di You.

Il prossimo capitolo, però, sarà diviso in due parti: la prima verrà rilasciata su Netflix il 10 febbraio, mentre la seconda debutterà sulla piattaforma di streaming il 10 marzo. Netflix non ha rivelato da quanti episodi sarà composto il prossimo capitolo, ma è probabile che saranno 10 - come i precedenti.

Nella terza stagione Joe (Badgley) e Love (Victoria Pedretti), sposati da poco e con un bambino, si trasferiscono nella soleggiata comunità di Madre Linda nella California del Nord, dove sono circondati da privilegiati imprenditori dell’high tech, mamme blogger moraliste e biohacker famosi su Instagram. Joe si impegna a fondo nel suo nuovo ruolo di marito e padre, ma teme la letale impulsività di Love. La relazione prende una piega inaspettata, con un finale decisamente sorprendente che porta Joe a cambiare di nuovo città. Nella sequenza conclusiva si vede a Parigi sulle tracce di Marienne (Tati Gabrielle).

La prossima stagione sarà ambientata a Londra, e vedrà quindi Joe alle prese con il nuovo ambiente dell'alta società inglese. Saranno presenti nel cast anche Tilly Keeper, Amy Leigh Hickman ed Ed Speleers.

