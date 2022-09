Yellowstone 5: Q’orianka Kilcher tornerà nella Prossima Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Mentre è stato da poco rilasciato un primo e brevissimo teaser trailer della quinta stagione - che ha svelato che la premiere avrà la considerevole durata di due ore - giunge un nuovo aggiornamento in merito ai prossimi episodi di Yellowstone.

È stato infatti annunciato che l’attrice Q'orianka Kilcher, apparsa nel ruolo di Mary Palmer ne L’Alienista, tornerà a dare il volto all’avvocato Angela Blue Thunder.

Il personaggio era apparso l’ultima volta nella puntata finale del terzo arco narrativo, intitolata The World Is Purple, dove in veste di legale aveva sostenuto il suo cliente Thomas Rainwater (Gil Birmingham) nella spinosa diatriba con la Market Equities.

Con nuovi villain pronti a far la loro comparsa e a mettere i bastoni fra le ruote alla famiglia Dutton, si attende a questo punto la trasmissione del quinto ciclo di episodi, la cui partenza è stata fissata in America per il prossimo 13 novembre.

Fonte: Deadline