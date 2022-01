Yellowstone 4: un Personaggio Importante lascia la Serie TV

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La quarta stagione della serie TV western Yellowstone si è appena conclusa negli USA.

Mentre l'ultimo episodio risolve alcune delle vicende di tutta la stagione, funge anche da trampolino di lancio per una nuova storia. Nel finale, un personaggio amato dai fan ha abbandonato il ranch dei Dutton, ma avrà uno spin-off tutto dedicato. Il protagonista sarà Jimmy (Jefferson White) che nel finale della quarta stagione arriva in Montana, svelando di essersi fidanzato con Emily (Kathryn Kelly). Jimmy decide quindi di tornare in Texas.

Lo show è tornato con la quarta stagione lo scorso novembre. Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono: Jacki Weaver (Caroline), Piper Perabo (Summer) e Kathryn Kelly (Emily) che hanno ottenuto un ruolo ricorrente. Will Patton (Garrett) è stato inoltre promosso a presenza regolare negli episodi inediti. Tra i nuovi arrivi nel cast dello show c’è anche Finn Little, che ha la parte di Carter.

Dopo l’ottimo debutto del prequel 1883, il prossimo spin-off di Yellowstone sarà ambientato al ranch 6666 e dovrebbe intitolarsi semplicemente proprio 6666.

Fonte: Comic Book