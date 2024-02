Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 15 febbraio 2024

Disney+ e Marvel Animation hanno pubblicato il primo trailer e il poster di X-Men ’97, confermando la data di uscita per la prossima primavera.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

La clip mostra i componenti del famoso gruppo di supereroi Ciclope, Wolverine, Morph, Rogue, Bestia, Gambit, Jubilee, Bishop e altri personaggi che dovranno ritrovare fiducia in loro stessi e rinsaldare il legame mentre navigano in un nuovo mondo senza la guida del Professor Xavier. Nel frattempo Magneto fa il suo subdolo ritorno, sostenendo di aver ricevuto in eredità tutto ciò che apparteneva all'amico-nemico Charles.

Il revival di X-Men: The Animated Series farà parte della Saga del Multiverso dei Marvel Studios: si tratta del secondo spettacolo animato del MCU dopo What If...? già uscita con due stagioni.

Il cast vocale include Ray Chase, Jennifer Hale, Alison Sealy-Smith, Cal Dodd, JP Karliak, Lenore Zann, George Buza, AJ LoCascio, Holly Chou, Isaac Robinson-Smith, Matthew Waterson e Adrian Hough.

Beau DeMayo è capo degli sceneggiatori, mentre i 10 episodi sono diretti da Jake Castorena, Emi Yonemura e Chase Conley, accompagnati dalla colonna sonora dei Newton Brothers.

X-Men ’97 sarà disponibile su Disney+ dal 20 marzo. È già stata confermata una seconda stagione.

Fonte: Comic Book