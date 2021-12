Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Dopo averne dato una piccola anticipazione, con la recente pubblicazione del teaser trailer ufficiale, il servizio streaming di Peacock ha finalmente rivelato la finestra di lancio dell’atteso reboot di Willy, il principe di Bel-Air, la storica sit-com degli anni ’90 con protagonista Will Smith.

Stando all’annuncio, la data scelta per la premiere coinciderebbe con la domenica del Super Bowl e quindi con il 13 febbraio 2022; in seguito gli episodi verranno rilasciati con cadenza settimanale.

Lo show riprende la trama della serie originale, dove la vita di un ragazzo cresciuto nella Philadelphia Ovest cambia drasticamente quando la madre, preoccupata per l’ambiente pericoloso in cui passa le giornate il figlio, decide di mandarlo a Bel-Air presso la villa dei facoltosi zii.

La nuova versione, al contrario del prodotto precedente, più leggero e comico, tratterà in maniera più dettagliata temi drammatici e complessi.

“Siamo rimasti fedeli alla premessa originale della serie: la vita di Will è sconvolta dopo che è stato costretto lasciare la sua casa e atterrare a Bel-Air con le sue ville recintate e la sua ricchezza, tuttavia, questo nuovo progetto porta i protagonisti nel mondo come lo conosciamo ora” - hanno dichiarato TJ Brady e Rasheed Newson, produttori esecutivi e co-showrunner - “È stato incredibile dare vita a questi personaggi iconici, trasferendoli però ai giorni nostri”.

Morgan Cooper, regista e co-sceneggiatore, ha aggiunto:

”Con questa rivisitazione drammatica, volevamo creare uno show che si distinguesse, onorando però lo spirito e l'innovazione della serie originale. Poiché Bel-Air è un dramma, siamo stati in grado esplorare maggiormente questi personaggi e trattare temi in un modo in cui non potevi fare 30 anni fa nel formato sitcom con episodi di mezz'ora”.

Il cast vede la presenza di Jabari Banks, Adrian Holmes, Cassandra Freeman (Luke Cage), Olly Sholotan, Coco Jones, Akira Akbar (Captain Marvel), Jimmy Akingbola (Arrow), Jordan L. Jones e Simone Joy Jones.

Fonte: Comic Book