Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Peacock ha recentemente annunciato gli ultimi attori che si sono uniti al cast della seconda stagione di Bel-Air: il prossimo lotto di episodi vedrà infatti la presenza di Al-Shabazz Jabateh (Prime Day Show), Nicholas Duvernay (Purple Hearts), Diandra Lyle (Secrets of Sulphur Springs), Justin Cornwell (The Umbrella Academy) e Reno Wilson (Good Girls), che interpreteranno rispettivamente Hudson, Drew, James Lewis, Erika Baker e Lamarcus Alton.

I dettagli sui nuovi personaggi sono attualmente sconosciuti.

"Nella seconda stagione, lo show continuerà a trovare modi per superare i limiti e sentirsi unico, onorando anche il cuore della serie madre", ha affermato la showrunner Carla Banks-Waddles. "La scorsa stagione è stata incentrata sull'introduzione al mondo della famiglia Banks, e in questa stagione andremo ad approfondire alcuni dei temi che abbiamo toccato: cosa significa veramente essere una famiglia, anche quando è dura. Come si ricostruisce la fiducia all'interno di una famiglia? Come trovi la tua strada, il tuo individualismo, all'interno di una famiglia? Esploreremo anche il personaggio di Will, che si sente un pesce fuor d'acqua. Ora sta lottando per trovare un equilibrio tra il mantenimento della sua indipendenza e la sua identità, pur essendo aperto a nuove opportunità per sé stesso a Bel-Air. Viv e Phil stanno anche cercando di trovare un equilibrio mentre sono genitori di adolescenti che pensano di avere tutte le risposte, consentendo a Will e ai loro figli la libertà di prendere le proprie decisioni, guidandoli con mano gentile e talvolta più ferma".

La seconda stagione di Bel-Air debutterà su Peacock giovedì 23 febbraio, mentre non si hanno ancora notizie certe sul debutto italiano su NOW.

Fonte: Deadline