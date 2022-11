Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Dopo l'incredibile successo ottenuto dalla prima stagione, Bel-Air sta per tornare con dei nuovi episodi: tramite un primo teaser, Peacock ha annunciato che il nuovo capitolo della serie TV verrà rilasciato il 23 febbraio. Oltre all'annuncio, sono state condivise inoltre alcune immagini.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

"Nella seconda stagione, lo show continuerà a trovare modi per superare i limiti e sentirsi unico, onorando anche il cuore della serie madre", ha affermato la showrunner Carla Banks-Waddles. "La scorsa stagione è stata incentrata sull'introduzione al mondo della famiglia Banks, e in questa stagione andremo ad approfondire alcuni dei temi che abbiamo toccato: cosa significa veramente essere una famiglia, anche quando è dura. Come si ricostruisce la fiducia all'interno di una famiglia? Come trovi la tua strada, il tuo individualismo, all'interno di una famiglia? Esploreremo anche il personaggio di Will, che si sente un pesce fuor d'acqua. Ora sta lottando per trovare un equilibrio tra il mantenimento della sua indipendenza e la sua identità, pur essendo aperto a nuove opportunità per sé stesso a Bel-Air. Viv e Phil stanno anche cercando di trovare un equilibrio mentre sono genitori di adolescenti che pensano di avere tutte le risposte, consentendo a Will e ai loro figli la libertà di prendere le proprie decisioni, guidandoli con mano gentile e talvolta più ferma".

Secondo la sinossi ufficiale dei nuovi episodi, "La seconda stagione di Bel-Air riprende con Will a un bivio quando una nuova figura entra nella sua vita, mettendolo alla prova su ciò che ha imparato a Bel-Air. Nel frattempo, deve affrontare la sua vita familiare con la famiglia Banks, cercando di ricostruire la fiducia che era stata infranta alla fine della scorsa stagione. Vedremo la fratellanza di Will e Carlton iniziare a evolversi, ma continuano a scontrarsi sulle loro differenze. Vedremo anche l'evoluzione di Hilary, che diventa sempre più importante nel suo mondo - cosa che si ripercuote sulla sua relazione con Jazz. La stagione metterà in evidenza anche le difficoltà di Viv e Phil che cercano di bilanciare matrimonio e famiglia mentre cercano di proseguire con la loro carriera, riconnettendosi ai loro valori".

Non è ancora nota la data di debutto in Italia su NOW.

Fonte: Comic Book