Willy, il principe di Bel-Air: il Teaser Trailer dell\'atteso Reboot

Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 17 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Willy, il Principe di Bel-Air è una pietra miliare delle sitcom statunitensi. La serie TV statunitense è andata in onda per un totale di sei stagioni dal 1990 al 1996 trasmessa, in principio, dal canale NBC.

Willy è stato interpretato dall'ormai cinquantatreenne Will Smith, uno degli professionisti dello spettacolo più amati al mondo e all'ottavo posto nella classifica stilata da Forbes degli attori più pagati dello scorso anno.

In quanto sitcom, Willy, Il Principe di Bel-Air è a tutti gli effetti una serie TV comica e leggera che, sia per via del suo genere sia per via del periodo storico della realizzazione e del minutaggio di ciascun episodio, non ha avuto modo di sfociare in toni più drammatici e complessi.

Così non sarà nel reboot della serie TV originale annunciata di recente. Bel-Air sarà sviluppato secondo rivoluzionarie prospettive.

Peacock TV, produttore dello show, ha rilasciato una piccola sinossi della nuova serie TV:

"Ambientato nell'America di oggi, Bel-Air è un prodotto drammatico analogico serializzato della sitcom degli anni '90 "Willy, il Principe di Bel-Air" che si appoggia alla premessa originale: il complicato viaggio di Will dalle strade di West Philadelphia alle ville di Bel-Air. Con una visione reinventata, Bel-Air si immergerà più a fondo nei conflitti intrinseci, le emozioni e i pregiudizi che erano impossibili da esplorare completamente in una sitcom di 30 minuti, pur offrendo un approccio spavaldo e ammiccando allo spettacolo originale".

Gli showrunner T.J. Brady e Rasheed Newson si sono impegnati a stupire dei fan già colmi di aspettative in questo modo:

"La nostra nuova serie TV porta Will e la famiglia Banks nel mondo che conosciamo adesso. È stato incredibile dare vita a questi personaggi iconici inserendoli nella società del nostro tempo. La serie è stata il tessuto di così tante nostre esperienze e ad essa sono legati moltissimi ricordi quindi è importante per noi rispettare la sua eredità".

Di seguito, il primo teaser di Bel-Air che sarà visibile a partire dal prossimo anno, in data ancora da stabilirsi.

Fonte: Comic Book