Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Il remake in chiave drammatica della popolare sitcom degli anni '90, intitolato Bel-Air, atteso sul servizio di video in streaming Peacock, è stato rinviato al 2022, dopo che lo showrunner e produttore esecutivo Chris Collins si è dimesso.

Nel frattempo la nuova serie TV avrà il suo protagonista nel volto del giovane attore esordiente Jabary Banks, originario di Philadelphia, si è laureato l'anno scorso all'Università delle Arti di Philadelphia. L'annuncio è accompagnato da un emozionante video nel quale Banks apprende dal suo predecessore che la sua vita sta per cambiare totalmente.

Will Smith, in diretta video, ha svelato la notizia al giovane attore così:

"Hai una strada fantastica davanti a te, non vedo l'ora di essere al tuo fianco lungo questo percorso che definirà la tua vita e la tua carriera”. Impagabile la reazione di Banks, che appare visibilmente emozionato al cospetto della star, ha detto:

“Sono pronto, sono davvero pronto. Questo è un sogno che si realizza".

Banks ha inoltre rivelato che lo show originale ha avuto un grosso impatto sulla sua vita, raccontando che una volta, al liceo, si è vestito come il personaggio della serie, convincendo un amico a fare lo stesso.

Basata sul corto capolavoro realizzato nel 2019 dal filmmaker Morgan Cooper, scritta da T.J. Brady e Rasheed Newson (The 100), la serie TV sarà composta da episodi di un'ora simile alla sitcom degli anni '90 Willy, il principe di Bel-Air. Il nuovo show si concentra infatti sulle stesse premesse originali: il viaggio complicato di Will dalle strade di West Philadelphia alle dimore recitante di Bel-Air. Con una visione re-immaginata che si immerge più a fondo nei conflitti e nelle emozioni.

Bel-Air sarà disponibile nel 2022.

Fonte: Vanity Fair