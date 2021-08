Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Non sarà il 2021 l'anno del ritorno della serie TV Willy, il principer di Bel-Air. Il remake della popolare sitcom degli anni '90, atteso sul servizio di video in streaming Peacock, è stato rinviato al 2022, dopo che lo showrunner e produttore esecutivo Chris Collins (The Wire) si è dimesso.

Collins era stato ingaggiato per scrivere insieme a Morgan Cooper, che sarà regista e co-produttore. Subentreranno ora TJ Brady e Rasheed Newson come co-sceneggiatori. Il duo ha già lavorato insieme in serie TV quali Animal Kingdom e The 100.

In un primo momento la produzione aveva identificato per la posizione di showrunner la figura di Diane Houston (Empire), ma anche lei ha successivamente lasciato il progetto.

Bel Air è una drammatica rivisitazione della sitcom degli anni '90 che si appoggia alla premessa originale: il complicato viaggio di Will dalle strade di West Philadelphia alle ville recintate di Bel-Air. Lo show si immergerà più a fondo nei conflitti, nelle emozioni e nei pregiudizi pur continuando a mostrare la spavalderia e gli altri aspetti della serie TV originale.

Nel frattempo la produzione ha avuto il lascia passare per due stagioni e vanta tra i produttori il protagonista della serie originale Will Smith.

Fonte: Variety