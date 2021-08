Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

La serie TV What If…? è probabilmente l’esperimento più coraggioso da parte dei Marvel Studios dopo il finale di Loki. Nonostante sia parte integrante dell’universo narrativo cinematografico, la nuova serie, sarà il primo prodotto uscito in versione animata.

Il nuovo show è in arrivo con dieci episodi, introducendo i fan ad alcune delle narrazioni più interessanti del franchise e porterà gli spettatori in un viaggio attraverso il multiverso mentre i personaggi entrano in ruoli diversi.

Il primo episodio, per esempio, vedrà Peggy Carter (Hayley Atwell) come protagonista, se fosse stata lei ad assumere il siero del supersoldato al posto di Steve Rogers.

Inoltre la serie TV porterà sullo schermo alcuni componenti di un gruppo di villain ben conosciuto: L'Ordine Nero. Black Order nasce come gruppo di super alieni che lavora per Thanos. Durante il crossover Infinity aiutano il potente titano a razziare numerosi mondi in tutto l'universo. Gli stessi attori che hanno interpretato Proxima Midnight ed Ebony Maw sia in Avengers: Endgame che in Avengers: Infinity War saranno nel cast dei doppiatori, sia Carrie Coon che Tom Vaughan-Lawlor.

Il cast dei doppiatori si sta ampliando sempre più, con voci famose, però, che non faranno parte del progetto. Robert Downey Jr. (Iron Man) e Chris Evans (Captain America) non saranno presenti, così come Scarlett Johansson (Black Widow) e Tom Holland (Spider-Man). Tuttavia, ci sono molti nuovi nomi importanti che rendono entusiasti i fan, tra cui Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) e Don Cheadle (War Machine).

What If... ? farà il suo debutto l'11 agosto sulla piattaforma Disney+.

Per tutte le informazioni vi invitiamo a leggere la guida completa!

Fonte: Comic Book