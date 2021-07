Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

È passata quasi una settimana dal finale della prima stagione di Loki, che si è concluso con un cliffhanger piuttosto significativo.

L'episodio ha visto Loki e Sylvie trovarsi faccia a faccia con Colui che Rimane (Jonathan Majors), una Variante di Kang il Conquistatore risultata vincitrice di una guerra multiversale con altre Varianti di se stesso. La sua creazione della Time Variance Authority e la protezione della Sacra Linea del Tempo è l'unica cosa che impedisce a quelle Varianti di attaccare. Sylvie è però ferma nella sua convinzione, e uccide Colui che Rimane causando molteplici realtà alternative.

Loki torna quindi alla TVA, e tenta di avvertire Mobius e B-15 dell'imminente minaccia. Mobius però non sapeva chi fosse Loki, suggerendo che questa versione non aveva il forte legame con il Dio dell'Inganno che abbiamo visto per la maggior parte della stagione. Loki si rende conto che le enormi statue dei Custodi del Tempo erano state sostituite da una di Kang il Conquistatore.

Loki è bloccato in un altro angolo del multiverso? O l'omicidio compiuto da Sylvie ha cambiato per sempre l'universo principale? Sfortunatamente, non lo sapremo ancora per un po', e i fan hanno sicuramente molti sentimenti a riguardo. Da quando il finale è andato in onda, gli spettatori hanno invaso i social media condividendo i loro pensieri a riguardo:

The ending The ending

we wanted we got in #Loki pic.twitter.com/xOULlivWF8 — Ali Hussain . (@al9wi_2015) July 14, 2021

#Loki me when loki is ending. also me when loki is getting a season 2 pic.twitter.com/VDZ7vnlyBw — linh (@antmanismyfav) July 14, 2021

Fonte: Comic Book