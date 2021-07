Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Lo sbalorditivo finale di Loki ha visto l'MCU frantumarsi in innumerevoli realtà alternative, e sembra che non dovremo aspettare molto prima che i segreti di quel multiverso ci vengano rivelati.

I Marvel Studios lanceranno la loro prima serie animata il mese prossimo, e ci permetterà di dare uno sguardo a diverse versioni di momenti iconici del franchise cinematografico, che portano l'universo in nuove direzioni totalmente imprevedibili.

Da Peggy Carter che prende il siero del super soldato a Erik Killmonger che salva Tony Stark nel deserto, sembra che non manchino i modi intriganti in cui verrà raccontata questa nuova storia Marvel.

Molti attori degli iconici film torneranno per dare voce ai loro ruoli nell'attesissimo spettacolo animato, da Chris Hemsworth a Samuel L Jackson - anche se nella versione Americana alcuni personaggi avranno doppiatori diversi.

Tuttavia, i fan sono entusiasti di intraprendere un viaggio selvaggio che potrebbe rivelarsi più influente del previsto sui prossimi film Marvel, e si prevede un collegamento con l'imminente Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Di seguito, tutte le informazioni note su What If...?.

La trama

Come i fumetti omonimi, lo spettacolo animato approfondirà i momenti più iconici del Marvel Cinematic Universe e mostrerà cosa sarebbe successo se le cose fossero andate diversamente.

È importante sottolineare che lo spettacolo antologico non altererà il canone esistente nell'universo Marvel principale: non porterà cambiamenti permanenti. Tuttavia, Victoria Alonso dei Marvel Studios ha riconosciuto che l'inclusione e la diversità giocheranno un ruolo mentre il franchise continua a crescere.

Ogni storia sarà confinata nella propria realtà alternativa, in linea con il tema del multiverso che sarà presto portato sul grande schermo nel sequel di Doctor Strange.

Tra le domande a cui risponderà lo show, scopriremo cosa sarebbe successo se Peggy Carter avesse preso il siero del super soldato e fosse diventata Captain Bretagna.

Il primo trailer ha anche suggerito alcune linee temporali più oscure da esplorare, inclusa una che sembra essere ispirata alla popolare serie di fumetti Marvel Zombies, in cui Bucky affronta un Captain America non morto.

Un altro capitolo vede Doctor Strange confrontarsi con una malvagia versione alternativa di sé stesso, che potrebbe essere la sfida più difficile che lo stregone supremo abbia mai affrontato. Vedova Nera sarà protagonista di un episodio ambientato in un mondo post-apocalittico, dove è una delle uniche sopravvissute dopo le azioni intraprese da Ultron.

Potremmo anche vedere uno sguardo all'esistenza alternativa di Thor: è stato suggerito infatti che un episodio mostrerà cosa sarebbe successo se Thor non avesse trovato la sua dignità, e le immagini promozionali - tra cui Party Thor - hanno successivamente aggiunto benzina sul fuoco.

Il cast

I Marvel Studios riporteranno in What If...? le voci del cast dei film - fatta eccezione per alcuni personaggi:

Chris Hemsworth - Thor

- Thor Josh Brolin - Thanos

- Thanos Tom Hiddleston - Loki

- Loki Natalie Portman - Jane Foster

- Jane Foster Taika Waititi - Korg

- Korg Jeff Goldblum - Gran Maestro

- Gran Maestro Mark Ruffalo - Bruce Banner/Hulk

- Bruce Banner/Hulk Samuel L. Jackson - Nick Fury

- Nick Fury Jeremy Renne r - Occhio di Falco

- Occhio di Falco Michael Rooker - Yondu

- Yondu Karen Gillan - Nebula

- Nebula Paul Rudd - Ant-Man

- Ant-Man Michael Douglas - Hank Pym

- Hank Pym Chadwick Boseman - Pantera Nera

- Pantera Nera Michael B. Jordan - Killmonger

- Killmonger Sebastian Stan - Bucky Barnes

- Bucky Barnes Hayley Atwell - Peggy Carter

- Peggy Carter Toby Jones - Arnim Zola

- Arnim Zola Neal McDonough - Dum Dum Dugan

- Dum Dum Dugan Sean Gunn - Kraglin

- Kraglin Djimon Hounsou - Korath

- Korath Dominic Cooper - Howard Stark

- Howard Stark Andy Serkis - Ulysses Klaue

La serie è stata annunciata prima della tragica morte di Chadwick Boseman, ma il produttore Kevin Feige ha rivelato che l'attore ha registrato "numerosi episodi" che ora usciranno postumi.

Il creatore della serie ha promesso ai fan che ci saranno "più di alcuni sorprendenti cameo dell'MCU" nello show - per esempio, Frank Grillo tornerà come Crossbones (aka Rumlow).

Spoilers! But I can say that there are more than a few surprising MCU cameos... and characters can and do pop up in more than one episode! — A.C. Bradley (@TheAshBradley) January 3, 2021

Nella versione doppiata in italiano, presumibilmente i personaggi saranno doppiati dagli stessi doppiatori del cast originale.

Parlando di cameo, Chris Evans e Robert Downey Jr. potrebbero tornare nei loro rispettivi personaggi? Non si sa ancora se il duo riprenderà i loro ruoli di Captain America e Iron Man, dopo la loro sorte vista in Avengers: Endgame.

In compenso, Jeff Goldblum ha affermato che Downey Jr. tornerà per la serie animata, ma non c'è ancora stata la conferma ufficiale:

"Sono andato ai Disney Studios e ho registrato la mia parte di Gran Maestro per un episodio di uno spettacolo Disney+, chiamato What If...?, una versione animata di tutti i personaggi che conosciamo e amiamo della Marvel. E questo episodio includeva il mio personaggio e Iron Man, quindi Robert Downey darà la sua voce, credo".

Chi è l'Osservatore?

Gli Osservatori sono una delle specie più antiche conosciute nell'universo. Il loro compito è raccogliere tutte le informazioni esistenti e compilarle per riferimento futuro. Sono in grado di vedere tutto, quindi sanno cosa succede nel multiverso, sanno cosa succede a ogni personaggio esistente nel mondo Marvel. Jeffrey Wright interpreterà un Osservatore di nome Uatu, che non abbiamo mai visto prima ma che diventerà la nostra guida attraverso What If...?.

Gli Osservatori sono già stati rivelati nel MCU durante Guardiani della Galassia Vol. 2 quando Rocket, Groot e Yondu saltano attraverso il cosmo per raggiungere Peter Quill e la banda. Per un breve momento, la loro nave, la Benatar, passa su un pianeta dove gli Osservatori stanno ascoltando Stan Lee (in uno dei suoi tanti cameo) raccontare una storia.

Ci sarà una seconda stagione?

La prima stagione di What If...? sarà composta da 10 episodi, ma ci sono molto più di 10 storie nei fumetti. Quindi sì, ci sarà una seconda stagione - confermata da Kevin Feige:

"Sono molto felice che stiamo realizzando questa serie per Disney+. Avremo 10 episodi per la stagione 1, e stiamo già lavorando ai prossimi dieci per la stagione 2".

Il trailer e la data di uscita

What If...? sarà disponibile su Disney+ a partire dall'11 agosto.