Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La prima stagione di What If...?, composta da cinque episodi, segna il primo prodotto seriale animato dei Marvel Studios ad essere trasmesso sulla piattaforma Disney+ ed è stata rinnovata per una seconda stagione.

Lo show pone delle domande quali: "E se...il mondo perdesse i suoi eroi più potenti?" oppure "E se i supereroi diventassero zombie?" e i fan sono curiosi di conoscere quali altri domande saranno prese in considerazione per il prossimo capitolo.

Recentemente l'art director della serie Paul Lasaine ha rilasciato un’intervista parlando della prossima stagione:

"Nella seconda stagione ci sono personaggi che si basano su alcuni personaggi dei nuovi film che stanno uscendo. E poi ce ne sono altri che sono nuovi, completamente nuovi".

Lasaine ha inoltre rivelato dettagli sugli effetti speciali:

"È stato davvero fantastico, i produttori ci hanno detto 'Beh, in realtà, lo faremo in quest'altro film che non uscirà ancora per un altro anno o due, quindi puoi tirar fuori un effetto diverso?' e noi abbiamo risposto 'Ok, sì, certo, possiamo farlo'. Non succede così spesso, perché ognuno di questi episodi, per la maggior parte, è basato su questi film esistenti, anche se è un mash-up".

In aggiunga Kevin Feige aveva già anticipato che la seconda stagione della serie animata includerà i personaggi della Fase 4 del MCU.

What If...? è disponibile su Disney+.

Fonte: The Direct