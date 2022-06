Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo contrattempi e numerose problematiche, finalmente l’attesa quarta stagione della serie sci-fi Westworld ha fatto il suo debutto in America durante la notte, mentre in Italia è già disponibile su NOW in lingua originale sottotitolata (per gli episodi doppiati si dovrà infatti attendere invece il 4 luglio).

La premiere si è rivelata senza dubbio interessante per due volti noti dello show, uno che si è mostrato al pubblico in vesti inedite e un altro che ha fatto il suo ritorno sugli schermi.

Dopo la tragica fine di Dolores avvenuta nell’epilogo della terza annata, Evan Rachel Wood è ora impegnata nel dare il volto a una scrittrice di nome Christina. La puntata, senza spoiler di alcun tipo, ha goduto anche della presenza di James Marsden, che, dopo l’assenza dal precedente arco narrativo, è riapparso nei panni di Teddy.

“A volte devi andare via per poi tornare” - aveva così dichiarato l’attore, rivelando il suo coinvolgimento nel nuovo ciclo di episodi - “Impariamo a parlare in modo criptico riguardo la serie. Sono ormai passati sette anni dal debutto e sì, è una cosa incredibile farne parte e vedere dove si spinge la storia. Dall'inizio, non sapevo dove sarei giunto, ma sono contento di vederlo ora”.

In attesa di poter assistere alla premiere in lingua nostrana, vi ricordiamo che la seconda puntata andrà in onda in America il 3 luglio.

Fonte: Comic Book