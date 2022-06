Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La quarta stagione di Westworld, composta da otto episodi, ha da poco rilasciato la sua prima puntata - disponibile su NOW.

In una recente intervista, la star della serie TV Ed Harris ha dichiarato che la nuova stagione di Westworld sarà più facile da seguire rispetto alla stagione precedente, che è stata criticata per la trama obliqua e la poca cura dei personaggi. Dice che ci sono ancora molti punti di vista e fili narrativi, ma non è così confuso come la scorsa stagione:

"Penso che nella quarta stagione sia un po' più facile capire cosa sta succedendo - quali sono le squadre, chi sta cercando di fare cosa. Penso che sia un po' più chiaro della scorsa stagione, che per me è stata molto confusa perché c'erano così tante dimensioni affrontate. È ancora così, ma non diventa così complicato".

La quarta stagione di Westworld farà un salto temporale di sette anni e continuerà a esplorare il destino della vita senziente artificiale su una terra distopica. La serie continuerà ad allontanarsi dalle sue radici western ed esplorerà ulteriori domande su come il mondo vede l'intelligenza artificiale e la sfrutta per l'intrattenimento. La tendenza dello show di fare affidamento sul mistero continuerà a plasmare la narrativa della quarta stagione e lo spettacolo continuerà a costruire il suo mondo ed espanderlo.

In Italia, la quarta stagione di Westworld debutterà in su Sky e su NOW il 4 luglio con la versione doppiata.

Fonte: Screen Rant