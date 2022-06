Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo essere andata in onda con una terza stagione incredibile, i fan attendono con curiosità l’arrivo del quarto capitolo di Westworld.

La rete televisiva HBO, per ingannare l'attesa, ha rilasciato il poster ufficiale che, con le sue atmosfere inquietanti, sembra presagire il sopravvento delle macchine sugli esseri umani. L’immagine ritrae infatti due braccia appartenenti ai robot del parco, una che sostiene un teschio umano e l’altra che ne estrae dall’apice la stessa perla presente nel capo degli ospiti, che funge da unità di controllo. All’interno dell’occhio del cranio è inoltre raffigurata quella che pare essere una metropoli.

L’enigmatica ed evocativa raffigurazione sicuramente innalzerà l’hype dei fan, alimentando la nascita di teorie su quel che accadrà nei nuovi episodi - che ricordiamo vedranno il ritorno non solo di James Marsden, interprete di Teddy, assente nella terza stagione, ma anche della protagonista Evan Rachel Wood, che vestirà i panni di un nuovo personaggio di nome Christina.

Mentre HBO ha annunciato la data di debutto dei nuovi episodi - che saranno rilasciati in America il 26 giugno - arrivano notizie per quanto riguarda il debutto in Italia: la nuova stagione di Westworld sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW a partire dal 4 luglio.

In alternativa, per chi non vorrà attendere il doppiaggio italiano, potrà seguire i nuovi episodi in contemporanea con l'America: in questo caso, il primo episodio sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW il 27 giugno, nella sua versione originale e con i sottotitoli in italiano.

Nel frattempo, ecco tutte le informazioni note sul prossimo lotto di episodi!