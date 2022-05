Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

HBO ha rilasciato il primo teaser trailer della prossima quarta stagione di Westworld, rivelando filmati del prossimo capitolo della serie di fantascienza e annunciandone la data di debutto.

Intitolato It doesn’t look like anything to me, il teaser viene accompagnato dalle note di Perfect Day di Lou Reed, forse alludendo ironicamente a un pesante calvario per i personaggi. Il teaser offre inoltre uno sguardo ai personaggi interpretati da Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan.

Il teaser non presenta dialoghi, ma si svolge come una serie di immagini tipicamente inebrianti, raffiguranti una versione distopica di New York City, congegni che emettono fumo, persone che ballano il valzer per le strade e mosche, molte mosche. HBO descrive la prossima stagione come "un'odissea oscura sul destino della vita senziente sulla Terra".

Il video si conclude rivelando la data della prima per la quarta stagione: il primo di otto episodi totali debutterà su HBO e HBO Max il 26 giugno.

Fonte: Variety