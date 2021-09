Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 50 minuti fa

L'attrice britannica Gwendoline Christie, nota per aver lavorato nel film Star Wars: Gli ultimi Jedi e per aver fatto parte del famoso cast di Game of Thrones, si è unita al team della serie TV Wednesday.

Christie, candidata ai premi Emmy come attrice non protagonista di Game of Thrones, interpreterà la preside della Nevermore Academy, Larissa Weems, responsabile della struttura educativa, che ha un conto in sospeso con la sua ex compagna di classe Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones). Nevermore Academy è la struttura dove la teenager Wednesday (Jenna Ortega) sarà impegnata nei suoi studi, in cui si apprendono nozioni sul mondo paranormale.

Nello show, firmato Tim Burton, verranno raccontate le avventure della protagonista della famiglia Addams, padroneggiare la propria abilità psichica, contrastare una mostruosa follia omicida che ha terrorizzato la città locale e risolvere il mistero a tinte soprannaturali che ha coinvolto i suoi genitori venticinque anni prima.

La serie live-action è scritta dagli showrummer Al Gough e Miles Millar (Smallville), mentre Burton dirigerà gli otto episodi. Nel cast ci sarà anche l’attore portoricano Luis Guzmán che intepreterà il capo famiglia Gomez. Recentemente è stato annunciato il cast completo della serie TV.

Non esiste ancora una data di uscita di Wednesday che debutterà sulla piattaforma Netflix.

Fonte: Comic Book