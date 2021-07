Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Nonostante i fan continuino a sperare in una possibile seconda stagione, sembra che i presupposti siano effimeri per poter vedere un continuo della serie TV Wandavision, tuttavia ci potrebbero essere degli spunti per nuove suggestioni televisive.

Nel frattempo il protagonista Visione, Paul Bettany, continua a essere attivo sui social con contenuti esilaranti. Ultimo tra questi, una foto del backstage dello show, dove l'attore londinese sembra piuttosto provato.

Dietro il personaggio di Visione c'è un sapiente lavoro di trucco misto a complessi effetti speciali, e ora l'attore ha voluto mostrare quanto complicate siano anche le fasi di rimozione di tutto quel colorante che serve a conferire all'amato partner di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) il suo iconico colore rosso.

L'attore inglese ha chiarito più volte di non aver nessun contratto al momento e dunque non si conosce quale nuova strada potrà percorrere Visione.

In attesa di scoprire quale sarà il destino di Wandavision e di questo amatissimo sintezoide, vi invitiamo a leggere la recensione dei primi due episodi della serie TV in onda su Disney+.

Fonte: Comic Book