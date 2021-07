Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 17 giugno 2021

Sembrano non arrendersi i fan di WandaVision all'idea che la serie Disney+ si possa fermare alla prima stagione.

Dopo le recenti dichiarazioni della protagonista Elizabeth Olsen, ora tocca al capo della Marvel Studios Kevin Feige rispondere alla domanda.

La sua risposta tuttavia, anziché confermare definitivamente quanto detto in passato, è vaga e lascia un barlume di speranza:

"Sì a una evoluzione della storyline: probabilmente e inevitabilmente in tante vie differenti".

Sappiamo già che la storia del personaggio di Wanda avrà un prosieguo in un film previsto per il 2022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e Feige in proposito ha dichiarato: "È il primo posto dove la storia continuerà ma ci saranno anche altri posti".

Siete delusi?

In effetti, considerata la natura particolare della serie TV, WandaVision difficilmente avrebbe potuto avere una tradizionale seconda stagione.

Tuttavia, la storia di Scarlet Witch (Wanda) e anche quella di Visione, offrono numerosi spunti che potrebbero essere adattati in una nuova serie o stagione, quindi non perdiamo le speranze! Inoltre, gli appassionati del genere, hanno molto materiale con cui consolarsi, come Loki, di cui abbiamo recensito il primo episodio in questo articolo.

Fonte: Comic Book