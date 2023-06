The Walking Dead: Daryl Dixon - AMC rilascia un nuovo Teaser

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 26 giugno 2023

L’universo di The Walking Dead sta per arrivare in Europa. Nelle scorse ore AMC ha diffuso un nuovo teaser di The Walking Dead: Daryl Dixon, il secondo sequel incentrato sull'amato personaggio interpretato da Norman Reedus.

Dopo aver visto il protagonista privo di sensi e in balia delle onde, questa clip offre un ritratto del personaggio negli istanti successivi al suo sbarco nel continente francese, evidentemente in uno stato di abbandono. Daryl è in cammino per raggiungere Parigi, attraversa il Ponte del Gard e si ritrova davanti a un edificio - che potrebbe essere il luogo della scena post-credit di The Walking Dead: World Beyond - dove probabilmente incontrerà Isabelle (Clémence Poésy). La donna fa parte di un gruppo religioso progressista e accompagnerà Daryl nel suo viaggio in cerca di risposte, mentre affronterà il suo oscuro passato.

La serie TV potrebbe inoltre far ricongiungere Daryl a Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira). Entrambi i personaggi saranno infatti ripresentati nel terzo spin-off The Walking Dead: Summit previsto per il 2024. Di recente, Reedus ha fatto intendere che potrebbe essere coinvolto anche in quella produzione.

The Walking Dead: Daryl Dixon dovrebbe debuttare in autunno su AMC e sarà composta da 6 episodi.

Fonte: TVLine