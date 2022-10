Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Con il rinnovo ricevuto lo scorso maggio per una quinta stagione, i fan sono in attesa di poter riassaporare le atmosfere del drama targato ABC, Un Milione di Piccole Cose, la cui premiere, al contrario dei precedenti archi narrativi, non è stata programmata per il debutto nella stagione autunnale, ma verrà trasmessa il prossimo anno.

Nel frattempo si fa sempre più largo l’ipotesi che la nuova annata possa essere la conclusiva per lo show e, nonostante non ci sia stata ancora una conferma ufficiale, pare che a breve verrà comunicato un aggiornamento in merito.

“Rimanete sintonizzati nelle prossime settimane per tutte le discussioni relative a questo e a tutti gli altri nostri show di metà stagione” ha così dichiarato Simran Sethi, vice presidente esecutivo alla programmazione e content strategy per ABC Entertainment.

Lo show, creato da D.J. Nash, segue un gruppo di amici, che, segnati dalla tragica e sconvolgente dipartita di uno di loro, decideranno di impegnarsi a vivere le proprie esistenze nel modo più pieno e appagante possibile.

Fonte: Deadline