Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 20 aprile 2023

Nelle scorse ore Netflix ha annunciato la data di uscita di Tutta la Luce che non Vediamo, condividendone inoltre il teaser: la nuova serie limitata di Shawn Levy debutterà sulla piattaforma di streaming il 2 novembre.

Basato sull'omonimo romanzo vincitore del Premio Pulitzer di Anthony Doer, Tutta la Luce che non Vediamo (titolo originale: All The Light We Cannot See) segue la storia di Marie-Laure (Aria Mia Loberti), una ragazza francese cieca e suo padre, Daniel LeBlanc (Mark Ruffalo), che fuggono dalla Parigi occupata dai tedeschi con un leggendario diamante per evitare che cada nelle mani dei nazisti. Inesorabilmente inseguiti da un crudele ufficiale della Gestapo che cerca di impossessarsi della pietra per i propri egoistici mezzi, Marie-Laure e Daniel trovano presto rifugio a St. Malo, dove si stabiliscono presso uno zio solitario che trasmette trasmissioni radiofoniche clandestine come parte del resistenza.

Nel cast che Nell Sutton nei panni della giovane Marie-Laure, Lars Eidinger come Von Tremotino e Marion Bailey nel ruolo di Madame Manec.

Fonte: Deadline