Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Mark Ruffalo e Hugh Laurie si sono ufficialmente uniti al cast di All the Light We Cannot See, inedita serie TV Netflix del regista Shawn Levy e basato sull'omonimo romanzo.

Gli attori lavoreranno al fianco di Aria Mia loberti, che farà il suo debutto come attrice nell'adattamento nel ruolo di Marie-Laure, un'adolescente cieca il cui percorso incrocia quello di un soldato tedesco che cerca di sopravvivere alla devastazione della Seconda Guerra Mondiale nella Francia occupata.

Ruffalo interpreterà Daniel LeBlanc, descritto come "il principale fabbro del Museo di Storia Naturale di Parigi", secondo la descrizione del personaggio. "Premuroso e intelligente, è determinato a dare alla sua figlia cieca Marie quanta più indipendenza possibile proteggendola dall'occupazione nazista".

Laurie interpreta Etienne LeBlanc, descritto da Netflix come “un eccentrico e solitario eroe della Prima Guerra Mondiale che soffre di disturbo da stress post-traumatico. Etienne LeBlanc registra trasmissioni radiofoniche clandestine come parte della Resistenza francese".

All the Light We Cannot See, tratto dal romanzo vincitore del Premio Pulitzer di Anthony Doerr, è prodotto dalla 21 Laps Entertainment e scritto da Steven Knight (Peaky Blinders). Levy, noto per il suo lavoro in Stranger Things e che ha recentemente diretto il film Free Guy della 20th Century Studios, dirigerà i quattro episodi.

Fonte: The Wrap