Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 13 aprile 2023

“Il regno della notte, prima o poi ci prende tutti”.

Durante l’evento di presentazione del nuovo servizio streaming Max, nato dalla fusione tra HBO Max e Discovery+, la rete americana ha condiviso il primo trailer di True Detective: Night Country.

Il quarto capitolo del fortunato crime drama antologico è ambientato a Enni - nelle gelide regioni artiche dell'Alaska – e segue la protagonista Liz Danvers (Jodie Foster) che collabora con la collega Evangeline Navarro (Kali Reis) per risolvere un misterioso caso.

Il cast include anche Christopher Eccleston (Doctor Who), Fiona Shaw (Harry Potter), John Hawkes (Un Gelido Inverno), Anna Lambe (Trickster), Finn Bennett (Domina), Aka Niviâna, Joel D. Montgrand (Altered Carbon), Tara Reid (Scrubs) e Isabella Star LaBlanc.

Creata, scritta e diretta da Issa Lòpez (Tigers Are Not Afraid) la serie TV vede come produttori esecutivi la stessa Foster affiancata da Berry Jenkins, premio Oscar per Moonlight.

Nella clip viene svelata una città notturna coperta di ghiaccio. In questo clima semi apocalittico le due detective Danvers e Navarro provano a capire cosa sia successo agli otto uomini della Tsalal Arctic Research Station svaniti nel nulla senza scarponi da neve.

Al momento non è ancora stata confermata una data d’uscita. La nuova piattaforma Max, sarà ufficialmente disponibile a partire dal 23 maggio. La quarta stagione di True Detective: Night Country sarà probabilmente rilasciata nella seconda metà del 2023.

Fonte: Variety