Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 9 ore fa

HBO ha finalmente rilasciato il teaser trailer della quarta capitolo di True Detective, intitolato Night Country.

La serie, che ha avuto un enorme successo nelle precedenti stagioni, avrà un nuovo cast e un nuovo scenario, con l'ambientazione spostata dalla Louisiana, Los Angeles e Arkansas alla fredda tundra di Ennis, Alaska.

Il video pubblicato non fornisce molte informazioni sulla trama, ma lascia intravedere l'atmosfera cupa e inquietante che ha reso celebre la serie. Inoltre, il cast si preannuncia eccezionale, con la leggendaria Jodie Foster nei panni di una detective, affiancata da Kali Reis.

The darkness of The Arctic falls heavy upon #NightCountry. pic.twitter.com/RLCWMqw7Yx — HBO (@HBO) February 15, 2023

La serie TV è prodotta da Issa López e Barry Jenkins, con López a fare da showrunner e a dirigere ogni episodio. Jenkins, già premio Oscar per il film Moonlight, è coinvolto in altri importanti progetti cinematografici, ma ha deciso di impegnarsi in questa serie televisiva come produttore esecutivo.

Non ci resta che attendere per scoprire cosa ci riserverà questa nuova stagione, che si preannuncia come una delle più attese del 2023.

Per tutti gli ultimi aggiornamenti su True Detective 4, vi rimandiamo alla sezione dedicata.