Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 1 ora fa

L'attrice e pugile professionista Kali Reis è stata scelta per recitare con Jodie Foster (anche produttrice esecutiva) in True Detective: Night Country, la quarta stagione dell'acclamata serie TV HBO vincitrice di un Emmy.

Mentre Jodie Foster interpreterà la detective Liz Danvers, Kali Reis vestira i panni di Evangeline Navarro. Insieme dovranno risolvere il caso della scomparsa di sei uomini da una stazione di ricerca di Ennis, in Alaska. Inoltre, dovranno fare i conti con le loro debolezze e oscurità, che verranno a galla nel corso degli episodi inediti.

Recentemente l'EPV della programmazione HBO Francesca Orsi ha dichiarato:

"Siamo tremendamente entusiasti di tornare al franchise di True Detective e di lavorare con la poliedrica Issa Lopéz, la cui singolare visione per la puntata di Night Country sarà realizzata magnificamente con Jodie Foster, e Kali Reis nei ruoli da protagonista".

L'attrice indigena ha debuttato come attrice nel thriller indipendente del 2021 Catch the Fair One, e ha ottenuto una menzione speciale dalla giuria come migliore attrice al Tribeca Film Festival, dove il film ha vinto il premio del pubblico. Inoltre la donna è anche sostenitrice dei diritti delle donne e ragazze indigene scomparse, costrette a combattere, sia fisicamente che vocalmente, contro numerosi bersagli.

Fonte: TVLine