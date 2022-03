Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

HBO è al lavoro su una quarta iterazione di True Detective, intitolato provvisoriamente True Detective: Night Country, di Issa López e Barry Jenkins.

A febbraio 2021 HBO era in trattative con nuovi scrittori per riportare in vita la serie drammatica con il capo dei contenuti della rete Casey Bloys, il quale ha affermato che sperava di trovare una nuova strada nella storia, per poi confermare il mese scorso che c'era effettivamente qualche progetto legato a True Detective.

Lo spettacolo, ideato e scritto da Nic Pizzolatto, è andato in onda per tre stagioni tra il 2014 e il 2019.

López scriverà, produrrà e dirigerà il pilot, del quale Jenkins sarà produttore esecutivo insieme ad Adele Romanski e Mark Ceryak - e forse Pizzolatto.

HBO ha rifiutato di commentare.

Fonte: Deadline