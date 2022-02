Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Da tempo ormai non si fa che parlare di una potenziale quarta stagione di True Detective, l’amata serie crime di stampo antologico ideata da Nic Pizzolatto. Da quando però, nel 2019, il sipario è calato sulle vicende del detective Wayne Hays (Mahershala Ali di House of Cards), il pubblico non ha avuto notizie ufficiali.

Nonostante non sia ancora giunto l’ordine per la produzione di un nuovo ciclo di episodi, sembra proprio che la HBO non abbia rinunciato ad aggiungere un ulteriore capitolo allo show.

In una recente intervista, infatti, Casey Bloys - Chief Content Officer della rete televisiva - interrogato in merito ai piani per un’eventuale proseguimento di Watchmen e True Detective, avrebbe infatti risposto che, se per la prima serie non ci sono nuovi sviluppi, per la seconda invece pare che qualcosa bolla in pentola.

“Stiamo valutando alcune idee per True Detective” – ha così affermato il capo alla programmazione dell’emittente – “Restate sintonizzati per saperne di più”.

Le sue dichiarazioni, malgrado non forniscano precisi dettagli e rimangano decisamente sul generico, avranno sicuramente l’effetto di mantenere ancora vive le speranze di tutti i fan.

Non resta quindi che attendere e confidare nei prossimi aggiornamenti.

Fonte: Comic Book