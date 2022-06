Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

HBO Max ha ordinato ufficialmente una seconda stagione di Tokyo Vice, la recente serie TV interpretata da Ken Watanabe e Ansel Elgort.

Tokyo Vice è vagamente ispirata al racconto del giornalista americano Jake Adelstein sulla polizia di Tokyo. Lo show poliziesco, girato a Tokyo, cattura la vita quotidiana di Adelstein (Elgort) nella Tokyo degli anni '90, dove niente e nessuno è veramente ciò che sembra. La serie sarà presentata in anteprima con tre episodi giovedì 7 aprile, seguiti da due episodi in onda ogni giovedì fino al finale di stagione il 28 aprile.

Watanabe interpreta Hiroto Katagiri, un detective della divisione criminalità organizzata del dipartimento di polizia di Tokyo, che è anche una figura paterna per Jake - lo aiuta infatti a destreggiarsi sulla linea sottile e spesso precaria tra la polizia e il mondo dell'organizzazione criminale.

"Non potremmo essere più entusiasti di offrire ai fan appassionati dello show un'altra stagione per continuare questa storia poliziesca intrigante e piena di suspense ambientata in una delle città più belle e vivaci del mondo", ha affermato Sarah Aubrey di HBO Max.

"Scrivere e poi realizzare la prima stagione di Tokyo Vice con questo straordinario gruppo di artisti è stata un'esperienza impareggiabile", ha aggiunto il produttore esecutivo. “Quindi sono al settimo cielo del fatto che possiamo andare avanti. Non vedo l'ora di tornare a lavorare a Tokyo con il nostro fantastico cast e la nostra troupe. Restate sintonizzati: ci sono colpi di scena nella storia a venire!”.

Fonte: Deadline