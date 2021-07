Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 23 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Beth Pearson è sicuramente uno dei personaggi più amati della serie TV NBC This Is Us che, purtroppo, si appresta a terminare. La prossima stagione sarà infatti l'ultima, e questo personaggio carismatico avrà un ruolo importante in alcuni passaggi della trama.

L'attrice che la interpreta è Susan Kelechi Watson, che a breve tornerà ad essere impegnata a teatro - dopo l'interruzione degli spettacoli live dovuta alla pandemia - e in televisione, con il film HBO tratto dal celebre romanzo Between the world and me.

Come noi, è ovviamente molto legata al personaggio di Beth in This Is Us, e in due recenti interviste, ha parlato del ruolo avuto nella quinta stagione (che abbiamo recensito in questo articolo) e che avrà nella prossima.

Nella quinta stagione, Beth ha avuto un arco narrativo particolare, l'abbiamo vista molto vulnerabile e in difficoltà sia nelle vesti di madre sia nel suo progetto della scuola di danza. In proposito, l'attrice ha dichiarato:

"Ho adorato tutto questo. Amo che lei non abbia ancora capito tutto. Questo era il mio preciso obiettivo quest'anno, volevo che Beth inciampasse e cadesse e fosse incasinata [...] Beth non voleva che Tess fraintendesse nessuna delle sue azioni nè che potesse deluderla. Neanche desidera che Tess fosse diversa da com'è. Per questo, in alcuni punti, Beth sembra come bloccata, intenta a capire come comportarsi in un periodo così fragile. Sua figlia sta diventando una teenager, è il primo anno da adolescente. E quindi, c'è tutto ciò che accade quando i ragazzi raggiungono quell'età: le emozioni, gli ormoni e tutto quello che arriva".

Sulla vulnerabilità del suo personaggio in questa stagione, ha poi detto:

"Qualche volta era divertente, come i tentativi che faceva, senza essere davvero sicura di quello che stava facendo. Era divertente e interessante, vulnerabile e qualche volta triste. Perché non aveva una rotta da seguire, cercava di capire tutto mentre tutto accadeva, con tutte le migliori intenzioni, certo, ma sempre tentennando. [...] E mi è piaciuto, è sempre molto interessante vedere qualcuno cercare di capire qualcosa. Ed è ancora più interessante quando non ci riescono a pieno. Li guardi provare, e la quinta stagione per lei era appunto questo: la stagione dei tentativi".

E nella prossima stagione, invece?

Che stagione sarà per Beth quella finale? Lo dice in un'altra intervista: dopo lo strabiliante twist relativo a Kate nell'episodio finale, Susan Kelechi Watson si è presa una pausa da Twitter, per lasciare che la notizia avesse tempo di assestarsi. Tuttavia non sa dirci molto in merito, è totalmente all'oscuro di ciò che accadrà a Toby e Kate, ma non vede l'ora di scoprirlo.

Per quanto riguarda Beth, e il sogno fallito della scuola di danza, l'attrice afferma che è stato comunque importante questo punto della trama, perché ha portato il personaggio a crescere, e in questo, anche Rebecca (Mandy Moore) ha avuto un ruolo importante:

"Penso che Rebecca abbia aiutato Beth ad avere la fiducia necessaria per essere qualcuno che cambi il sistema, in questo caso facendo della danza un luogo più inclusivo, e che non faccia discriminazioni sulla base di come sia fatto il tuo corpo, o delle tue origini. Sembra proprio le abbia dato il coraggio di dire ' Ehi, se non ti piace il sistema, fai qualcosa per cambiarlo, non dire soltanto di non volerne far parte: devi essere tu agente del cambiamento! [...] e questo sembra proprio il percorso che intraprenderà Beth".

Non poteva mancare poi il riferimento al suo marito sul set, Randall, interpretato da Sterling K Brown, con cui forma un duo brillante.

"Randall sta capendo il tipo di supporto che deve essere per Beth. Come nella scena della chiusura dello studio, il suo essere semplicemente lì per me, era quello di cui avevo bisogno. È bellissimo, perché sono stati sposati per almeno 13 anni ed è stupendo che stiano ancora imparando".

L'ultima stagione di This is Us sarà senza dubbio piena di emozioni, e non vediamo l'ora di viverle insieme a Beth e a tutti gli altri!

Fonte: TVLine