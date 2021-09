Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La serie drammatica di successo di NBC This Is Us è giunta alla sesta stagione che chiuderà il ciclo.

Recentemente il creatore della serie TV Dan Fogelman ha twittato uno scatto dal set, che ha segnato il primo giorno di produzione. I attori protagonisti Milo Ventimiglia e Mandy Moore, si ritrovano ad interpretare Jack e Rebecca abbracciati e felici nella loro cucina.

Dopo il finale della quinta stagione, Fogelman ha dichiarato che la sesta stagione ci mostrerà gli stessi periodi tempo che si sono visti anche nel finale di quella precedente, ma anche un futuro molto più lontano, nel quale i figli di Randall e Beth saranno degli adulti.

"I nostri personaggi e i nostri attori hanno davvero del materiale estremamente succoso su cui lavorare per questa stagione".

Intanto i dirigenti di NBC si sono commossi dopo aver letto la trama di questa ultima stagione.

This Is Us uscirà con 18 episodi probabilmente tra l'inizio e la metà del 2022. Le prime tre stagioni sono disponibili sulla piattaforma di Prime Video.

Fonte: TVLine