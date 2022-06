Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Mentre è passato quasi un mese da quando il finale della serie di This Is Us è andato in onda sulla NBC, in Italia l'episodio conclusivo arriverà il prossimo 27 giugno. Secondo le ultime indiscrezioni, proprio alcune scene del finale di serie sono state girate anni prima grazie al creatore della serie Dan Fogelman, che aveva fin dall'inizio un piano chiaro per il futuro di This Is Us, e questo gli ha permesso di pianificare le riprese.

Fogelman ha spiegato infatti che, con le doppie linee temporali dello spettacolo, aveva dei piani ben precisi fin dall'inizio, e quando la serie è stata rinnovata per più stagioni ha capito l'importanza di avere già archiviati i filmati dei piccoli Pearson prima gli attori crescessero troppo:

"Ci hanno confermato subito per tre stagioni. Poi ho pensato: 'Ne farò altre tre se me lo dite subito, così possiamo pianificare di conseguenza'. Quindi abbiamo girato la maggior parte del finale tre o quattro anni fa. Avevamo bambini piccoli che stavano crescendo molto velocemente. Volevo tenere qualche scena di quando erano più piccoli. Abbiamo girato e abbiamo conservato il tutto. Sapevo quale sarebbe stato il finale in modo abbastanza specifico, anche se abbiamo lavorato a una miriade di episodi nel frattempo".

E mentre il finale della serie è quello che Fogelman aveva immaginato fin dall'inizio, si è dimostrato aperto a un possibile futuro dello show:

"Non dico di no a niente. Se riusciamo a concepire un film e possiamo riunirci di nuovo con il cast tra qualche anno, mi piacerebbe. Non so cosa sarebbe però, perché chiudiamo la nostra storia nel finale di serie...Non è perché non abbiamo più storie da raccontare, è perché abbiamo pianificato che andasse esattamente in questo modo. Lavorare a qualcos'altro da girare e da aggiungere alla trama perché non vorremmo che finisse non sarebbe del tutto responsabile nei confronti dello spettacolo e di ciò che abbiamo pianificato, inizierebbe a diventare qualcos'altro".

I prossimi e ultimi appuntamenti con This Is Us sono su NOW nelle seguenti date:

Episodio 6x15: Miguel - 20 giugno

Episodio 6x16: Riunione di Famiglia - 20 giugno

Episodio 6x17: Il Treno - 27 giugno

Episodio 6x18: Noi - 27 giugno

Nel caso in cui voleste recuperare le precedenti stagioni e non foste in possesso dell'abbonamento con NOW, sono disponibili su Prime Video e su Disney+.

Fonte: Comic Book