Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La rete americana NBC ha rilasciato il primo trailer della sesta e ultima stagione di This Is Us, preparando il pubblico all'addio alla serie drammatica acclamata dalla critica.

This Is Us è stato un grande successo per NBC sin dalla sua prima stagione, presentata nel 2016, con lo spettacolo che ha collezionato ascolti impressionanti. La serie segue la famiglia Pearson nei vari decenni della loro vita. Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz e Justin Hartley recitano nei ruoli principali della serie, e ognuno di loro tornerà per l'ultima stagione.

This Is Us è stato rinnovato fino alla sesta stagione nel 2019, e le menti dietro lo show avevano già affermato che ormai da tempo intendevano concludere la storia con la sesta stagione.

La sesta e ultima stagione di This Is Us, composta da 18 episodi, sarà rilasciata il 4 gennaio 2022.

Fonte: Variety