Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 7 ore fa

La NBC ha di recente pubblicato la sua programmazione invernale, rivelando così la data del debutto della sesta e ultima stagione di This is Us.

Lo show che vede tra i suoi protagonisti Mandy Moore, Sterling K Brown e Milo Ventimiglia, in questi anni ha saputo emozionare come poche altre serie TV. La sua autenticità le è valsa diversi premi oltre al favore indiscusso del pubblico.

Tutti noi fan speriamo di non vedere deluse le nostre aspettative nel vedere l'amatissima saga dei Pearson volgere alla conclusione.

Non manca poi molto per scoprirlo: infatti la premiere della stagione finale di This Is Us è prevista per il 4 gennaio 2022.

Iniziamo a fare scorta di fazzoletti!

Fonte: TVLine