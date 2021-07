Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il finale della quinta stagione di This is Us ci ha lasciati con molti dubbi su come procederà la trama della famiglia Pearson. In particolare, una delle più importanti questioni aperte riguarda Kevin (Justin Hartley), dal momento che il suo matrimonio è finito prima di iniziare.

Come sicuramente ricorderete, alla fine abbiamo assistito al breve ritorno di un personaggio che poteva sembrare ormai appartenente al passato: Sophie, ex di Kevin e suo primo indimenticato amore. I due hanno avuto una breve conversazione telefonica durante la quale lei si è congratulata con lui per le sue imminenti nozze, aggiungendo anche un po' di mistero a proposito del nuovo numero, dietro il quale ci sarebbe una lunga storia.

Inoltre poi, nel flash-forward, vediamo Kevin e Madison andare d'accordo, ma non è chiaro se i due abbiano trovato il modo di tornare insieme, o se semplicemente siano amici (oltre che genitori).

È proprio l'attrice che interpreta il personaggio di Sophie, Alexandra Breckenridge - impegnata anche con la terza stagione di Virgin River appena uscita su Netflix - a rompere il silenzio sull'argomento e a riaccendere le speranze dei fan più romantici che vorrebbero un vissero felici e contenti per la coppia storica.

"Spero che Kevin e Sophie finiscano insieme. Penso che lui abbia avuto una relazione molto interessante con Madison, e non escludo necessariamente che non sia finita, ma so alcune cose di cui non mi è permesso di parlare, e non so se loro andranno a buon fine o meno".

L'attrice è stata chiamata in causa anche su un aspetto che non è sfuggito ai più attenti: la storia tra lui e Kevin era definitivamente archiviata anche perché lei si era fidanzata ufficialmente e stava per sposarsi. Tuttavia, nella scena della telefonata, sembra sia stata prestata molta attenzione a non riprendere la mano sinistra e quindi a non mostrare se ci fosse o meno l'anello al dito.

"Ho fatto domande in merito. Ho detto 'Qual è la storia dietro?' Perché cambia il modo in cui recito la parte. E quindi dicevo: 'Aspetta, ma quindi c'è stata una brutta rottura? Cosa è successo? Era una cattiva persona?' Non lo so, e non saperlo ti fa uscire fuori di testa".

C'è però un altro fattore che dovremmo tenere in considerazione nel fare previsioni, ed è Breckenridge stessa a farlo notare:

"Una delle questioni più importanti è che solitamente Virgin River e This Is Us vengono girate nello stesso periodo dell'anno. Quindi io volevo tornare a This is Us ma poi non mi è stato possibile. C'era un problema logistico a prescindere dallo sviluppo del personaggio. Quindi vedremo cosa accadrà per l'ultima stagione".



Infatti, vi ricordiamo che la prossima stagione di This is Us sarà purtroppo quella finale.

Voi che ne pensate? Kevin tornerà con Sophie, con Madison o con nessuna delle due?

Fonte: Entertainment Weekly