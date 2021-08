Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

La sesta ed ultima stagione del dramma familiare di FX, la serie TV This Is Us, sarà un capitolo pieno di emozioni.

Il creatore e showrunner Dan Fogelman del quattro volte candidato agli Emmy per il miglior dramma, ha condiviso su Twitter una pagina con una didascalia del titolo del primo episodio oscurandone però una parte con simboli vari, giocando sul fatto che lui stesso non sarebbe così bravo con i social:

"Non volevo rovinare la sorpresa e non sono bravo su internet, ma la quantità di lettere è quella giusta, quindi indovinate".

Il progetto dello show nasce da una collaborazione tra Fogelman e la coppia di registi Glenn Ficarra e John Requa, in precedenza rispettivamente autore e registi del film del 2011 Crazy, Stupid, Love. Per il modo in cui i protagonisti sono collegati e la narrazione si espande lungo tre archi temporali, esplorando come le diverse storie narrate evolvono nel tempo e si influenzano a vicenda, l'ideatore la paragonò a una versione drammatica familiare di Lost, definendola ambiziosa e innovativa.

This Is Us uscirà con 18 episodi probabilmente tra l'inizio e la metà del 2022. Le prime tre stagioni sono disponibili sulla piattaforma di Prime Video.

Fonte: TVLine