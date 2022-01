Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La prima stagione di The Witcher è arrivata su Netflix nel 2019 battendo diversi record e diventando il debutto più visto nella storia della piattaforma. La seconda stagione dell'acclamata serie fantasy è stata rilasciata il mese scorso, e ha seguito il grande successo ottenuto dal lotto di episodi precedente. Sebbene i numeri non siano paragonabili al capitolo di debutto, la seconda stagione di The Witcher è diventata una delle stagioni più viste su Netflix di sempre.

Secondo i nuovi numeri di Netflix, gli abbonati di tutto il mondo hanno visto la seconda stagione della serie TV per un totale di 462,5 milioni di ore nei primi 28 giorni. Per quanto riguarda gli spettacoli in lingua inglese, questo è il settimo debutto più grandioso per una stagione originale Netflix: in cima alla lista troviamo la prima stagione di Bridgerton, seguita dalla terza di Stranger Things, dalla prima di The Witcher, dalla prima di Tredici, Maid (serie limitata) e dalla terza di You.

The Witcher si è affermato come uno dei più grandi successi nella storia di Netflix: la serie TV ha infatti ricevuto un ordine per un terzo capitolo, oltre ai nuovi prodotti legati al franchise. Il gigante dello streaming ha inoltre rivelato il teaser trailer di The Witcher: Blood Origin alla fine della seconda stagione di The Witcher, mostrando ai fan il primo sguardo alla tanto attesa serie prequel. Blood Origin, che dovrebbe arrivare entro quest'anno, racconta la storia del primo Witcher mai creato.

Fonte: Comic Book