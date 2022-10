Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Durante l'evento TUDUM di Netflix della settimana scorsa è stata svelata la data di uscita di The Witcher: Blood Origin e, in una recente intervista, il creatore Declan de Barra ha dichiarato che la trama della prima stagione del prequel sarà fortemente legata alla seconda di The Witcher:

"Apprenderemo l'origine dei monoliti, chi li ha creati? Perché? E poi capiamo come sono diventati così importanti nel mondo di The Witcher in seguito, e il potere che è stato conferito loro e come è successo. Sono il catalizzatore di molte cose che non vanno in questo mondo".

In sostanza, sebbene tecnicamente presenti anche nella prima stagione, i monoliti sono stati un punto importante della trama nel secondo capitolo di The Witcher. Ciri (Freya Allan) ha la capacità di distruggerli urlando, e l'indicazione è che in realtà sono portali ad altri regni. In altre parole, probabilmente hanno qualcosa a che fare con la Congiunzione delle Sfere, un evento che ha visto i regni fusi insieme e di cui The Witcher: Blood Origin tratterà in parte le origini. In quanto tale, probabilmente non dovrebbe sorprendere che la serie TV prequel tratterà anche dell'origine dei monoliti.

The Witcher: Blood Origin debutterà su Netflix il 25 dicembre.

Fonte: Comic Book