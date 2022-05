Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Il produttore esecutivo della serie TV fantasy The Witcher, Steve Gaub, condivide una foto del dietro le quinte che mostra l'impressionante collezione di spade per la terza stagione.

Oltre cinquanta armi bianche allineate contro il muro del laboratorio di stunt, con almeno una delle lame parzialmente ricoperta di vernice verde per facilitare l'aggiunta di effetti visivi durante la post-produzione. Sono visibili anche diverse spade corte e pugnali, oltre a un quartetto di asce appese al muro.

Le riprese della nuova stagione sono iniziate ad aprile e sono state celebrate con la condivisione di una foto degli attori protagonisti: Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg) e Freya Allen (Ciri di Cintra).

Inoltre, recentemente, è stata svelata una nuova location una famosa location dei libri di Andrzej Sapkowski, che assomiglia alle rovine di Shaerrawedd in Blood of Elves.

Season 3 of #TheWitcher Films at Mysterious Elven Ruinshttps://t.co/GNskzwXgUb — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) May 19, 2022

Attualmente non si hanno notizie ufficiali sulla data di debutto dei nuovi episodi di The Witcher, ma le prime due stagioni e il film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf sono attualmente disponibili su Netflix.

