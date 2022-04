Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Netflix ha condiviso la prima foto dal set della terza stagione di The Witcher.

La descrizione ufficiale della terza stagione recita: "Mentre monarchi, maghi e bestie del continente competono per catturarla, Geralt porta Ciri di Cintra a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita contro coloro che minacciano di distruggerla. Affidata all'addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia nera e tradimento. Devono reagire, rischiare tutto, o potrebbero perdersi per sempre".

Nel complesso, le riprese dell'intera stagione dovrebbero durare circa 21-22 settimane, il che significa che se tutto va bene e non ci sono ritardi e imprevisti, le riprese della terza stagione di The Witcher dovrebbero concludersi entro la fine di luglio/inizio agosto 2022.

Fonte: Deadline