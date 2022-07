Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo le recenti notizie riguardo all’interruzione della produzione della terza stagione di The Witcher a causa della positività di Henry Cavill al Covid-19, sono arrivati degli aggiornamenti sulle riprese del nuovo capitolo della serie.

La conferma, inizialmente presunta ma poi accertata, è arrivata grazie al comunicato di Netflix che dichiarava che le riprese della terza stagione sono state “sospese a causa del Covid”, aggiungendo che “saranno operativi non appena ci sarà la certezza della negatività”.

Tuttavia, secondo alcuni rumor, la Redanian Intelligence avrebbe dichiarato che diversi membri del cast sono tornati sul set: tra questi, Mecia Simson (Francesca Findabair) e Cassie Clare (Philippa Eilhart) che avrebbero confermato il loro ritorno sui social media. Non è chiaro se tra loro ci sia anche Cavill, ma questa notizia non può che rincuorare i numerosi fan della serie fantasy. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

The Witcher ha come showrunner Lauren S. Hissrich. La serie è interpretata da Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri) e Joey Batey (Jaskier). I nuovi membri del cast della terza stagione includono Robbie Amell (Gallatin), Meng'er Zhang (Milva), Hugh Skinner (Principe Radovid) e Christelle Elwin (Mistle).

La terza stagione di The Witcher non ha ancora una data d’uscita definitiva, mentre le prime due stagioni sono disponibili in streaming su Netflix.

Fonte: Comic Book