Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 1 ora fa

È arrivata la conferma anche da Netflix della positività al Covid-19 di Henry Cavill, interprete di Geralt di Rivia in The Witcher.

Sebbene inizialmente la notizia fosse solo presunta, il gigante dello streaming ha dichiarato che le riprese della terza stagione sono state “sospese a causa del Covid”, aggiungendo che “saranno operativi non appena ci sarà la certezza della negatività”. Il Covid-19 sta causando non pochi grattacapi all’industria cinematografica non essendo la prima volta che il virus porti all’interruzione delle riprese di The Witcher.

Recentemente, alcune fonti avevano affermato che il cast e la troupe stavano per iniziare a girare una delle scene di battaglia più importanti della stagione, il Colpo di Thanedd, che avrebbe coinvolto la gran parte dei personaggi della serie, tra cui lo stesso Geralt. Le riprese sarebbero dovute iniziare il 25 luglio, ma a causa della positività di Cavill l’intera produzione è stata sospesa.

Fortunatamente Cavill sta bene e si prevede una sua rapida ripresa e ciò non porterebbe ad alterare troppo il programma. Lunghi ritardi causerebbero maggiori problematiche nella produzione.

Per il momento non abbiamo ancora una data di uscita per la prossima stagione e non ci resta che augurare a Cavill una pronta guarigione e di ritornare quanto prima sul set.

Le prime due stagioni di The Witcher sono disponibili su Netflix.

Fonte: We Got This Covered