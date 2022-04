Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Con le riprese ufficialmente iniziate questo mese, giungono online le prime informazioni in merito ai nuovi interpreti che prenderanno parte alla terza stagione dell’amata serie fantasy di Netflix, The Witcher.

Stando a quanto comunicato e confermato da un post pubblicato sull’account di Twitter ufficiale, i prossimi episodi vedranno la presenza di Robbie Amell (Upload), Meng'er Zhang (Xialing di Shang-Chi e La leggenda dei Dieci Anelli), Hugh Skinner (Fleabag) e Christelle Elwin.

Welcome to the Continent! We’re thrilled to introduce our new cast of royals, warriors, and outlaws making their debut in #TheWitcher Season 3. pic.twitter.com/WKsmt2dK1u — The Witcher (@witchernetflix) April 14, 2022

Amell, tornato recentemente sul set di The Flash, vestirà i panni di Gallatin, un combattente nato, a capo di un esercito di guerriglieri Scoia'tael, che lotterà per conto di Nilfgaard.

Sempre pronto a parlare in modo diretto, il soldato, per la lealtà che lo lega al suo popolo si scontrerà per il potere con Francesca (Mecia Simson).

Zhang darà il volto a Milva, un'umana cresciuta dalle driadi della foresta di Brokilon.

Feroce e talentuosa cacciatrice, è dotata di ottime abilità nel tiro con l'arco, che unite alla sua fredda attitudine alla sopravvivenza, la rendono una formidabile avversaria per chiunque si trovi sul suo cammino.

Skinner sarà invece il principe Radovid, il fratello minore del re Vizimir, descritto come un playboy di bell’aspetto, che mantiene il suo fascino anche da ubriaco.

È in grado di stupire chiunque con le proprie doti in ambito politico, almeno fino a quando qualcuno non si farà male.

Infine Elwin interpreterà il ruolo di Mistle, membro dei Rats, una banda di adolescenti disadattati che rubano ai ricchi, non solo per la loro sopravvivenza, ma talvolta per aiutare i poveri.

Cresciuta in strada, sospettosa e in cerca di vendetta, la ragazza vedrà il suo destino cambiare tramite un incontro casuale.

Fonte: Comic Book