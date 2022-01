Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La terza stagione di The Witcher ha avuto il via libera alla produzione prima ancora che la seconda arrivasse su Netflix, tuttavia, al momento non si hanno notizie ufficiali riguardo l'inizio delle riprese.

Secondo recenti indiscrezioni le riprese sarebbero dovute iniziare questo mese, ma gennaio è quasi finito e ancora non si è mosso niente. La showrunner Lauren Hissrich ha anticipato che la terza stagione sarà "grandiosa". Usato in questo senso è ovviamente piuttosto vago e può significare qualsiasi cosa.

Su Twitter a Hissrich è stato recentemente chiesto da un fan se la terza stagione avrà un budget maggiore rispetto alle stagioni precedenti. La showrunner ha deciso di eludere la domanda e piuttosto l'ha usata come un'opportunità per stuzzicare i fan e rivelare che la stagione sarà, appunto, "grandiosa".

Money aside: S3 is huge. — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) January 15, 2022

La rivelazione sembra suggerire che la terza stagione sia la più ambiziosa finora, presumibilmente dal punto di vista della produzione. Tuttavia, per ora, si tratta più di speculazioni che di notizie ufficiali.

Per chi si fosse perso i primi due capitoli di The Witcher può trovarli in streaming su Netflix.

Fonte: Comic Book