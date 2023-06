The Witcher 3, Parte 1: svelati i Titoli dei Primi Cinque Episodi

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

The Witcher sta per tornare con dei nuovi episodi, di cui finora si è saputo molto poco, ma nelle scorse ore le cose sono cambiate: gli account social della serie TV di Netflix hanno infatti condiviso i titoli delle 5 puntate che comporranno la prima parte, insieme a delle grafiche - che, stando alle parole della piattaforma, sono rivelatrici di ciò che accadrà in ogni episodio.

Nel frattempo Henry Cavill ha svelato qualche dettaglio sulla nuova trama, parlando di guerra e legami:

"Ora c'è una vera minaccia. È reale, non è più teorica, è pratica. Ed è molto pericolosa. Geralt e Ciri camminano nella tana del leone ovunque vadano. Il ruolo di Geralt come figura paterna gli calza a pennello, è bello vedere che nonostante la sua natura cinica, aspra e chiusa c'è in realtà un cuore molto amorevole".

Inoltre l'attore ha sottolineato come lo strigo rimanga fedele alla sua natura:

"Geralt è stato molto disinvolto riguardo a queste minacce di guerra, carestia e la fine dei tempi. Ma poiché tutti cercano Ciri, questo cambia la sua intera prospettiva sulle cose".

La dinamica familiare non si concentrerà solo su Geralt e Ciri, ma anche su Yennefer (Anya Chalotra), che diventerà più una madre per la Principessa di Cintra. Viste le minacce che il trio dovrà affrontare all'interno dei nuovi episodi, sarà interessante vedere come si svilupperanno queste particolari connessioni.

La prima parte della terza stagione di The Witcher arriverà su Netflix il 29 giugno, mentre la seconda parte sarà disponibile dal 27 luglio.