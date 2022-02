Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La seconda stagione di The Witcher è stata rilasciata lo scorso dicembre, e lo show di Netflix si è espanso in questi mesi con il rinnovo di una terza stagione e lo spin-off intitolato The Witcher: Blood Origin.

Ora, la terza stagione sta prendendo sempre più forma e, recentemente, si fanno sempre più insistente le voci secondo cui il prossimo villain potrebbe essere il Professore. Secondo i libri della saga di Andrzej Sapkowski, si tratta di un assassino di nome Ralf Blunden che farebbe qualsiasi cosa per qualche moneta. Viene assoldato per dare la caccia a Ciri e Yennefer ma, sfortunatamente, sulla sua strada incontra Geralt Di Rivia. Il soprannome "Professore" gli viene affibbiato sia perché indossa degli occhiali, sia perché spesso e volentieri inventa frasi assai fantasiose e desuete.

Il personaggio è presente anche nel franchise dei videogiochi, in particolare nel primo The Witcher, dove è descritto come un assassino che, in combutta con il mago Azar Javed, ha preso parte all'attacco di Kaer Morhen. Odia gli strighi in quanto a suo avviso "sono degli inutili relitti del passato mossi da un sentimentalismo ancora più inutile".

