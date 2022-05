Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Sappiamo che la terza stagione di The Witcher è attualmente in fase di produzione e ci sono state nuove aggiunte al cast, ma non esiste ancora una data di debutto ufficiale né un trailer. Tuttavia ci sono notizie riguardanti Anya Chalotra e il suo personaggio, Yennefer di Vengerberg. Secondo alcuni nuovi rapporti sembrerebbe che la sua magia sia tornata davvero.

Secondo un recente rapporto, Chalotra ha da poco filmato una scena davanti a un blue screen. Quale potrebbe essere esattamente quella scena rimane un mistero, ma sembra confermare che la magia di Yennefer sia stata ripristinata completamente dopo un arco narrativo, nella seconda stagione, particolarmente duro per lei.

Durante la seconda stagione, infatti, si è scoperto che Yennefer aveva perso la sua magia a seguito del feroce attacco nella battaglia di Sodden. Tutta la stagione è stata un tentativo per riacquistare i poteri, e per riaverli è stata essenzialmente manipolata e ha cercato di sacrificare Ciri (Freya Allan). Nonostante ciò, alla fine della stagione, si è invece sacrificata per Ciri e ha mostrato di essere di nuovo in possesso della magia. Il rapporto sul terzo capitolo sembra confermare che la magia di Yennefer è davvero tornata, anche se resta da vedere in quale misura.

Attualmente non si hanno notizie ufficiali sulla data di debutto dei nuovi episodi di The Witcher, ma le prime due stagioni e il film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf sono attualmente disponibili su Netflix.

Fonte: Comic Book