Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La terza stagione di The Witcher è attualmente in produzione, con le riprese che si stanno svolgendo in Inghilterra. Negli ultimi mesi non è stato diffuso molto materiale, e ancora non c'è l'ombra di un teaser o un'anticipazione. Si è parlato invece molto del rapporto tra i personaggi e i dettagli della trama ma, ad oggi, nulla di ufficiale è stato svelato.

Questa settimana è stato rilasciato un video delle riprese della terza stagione dello show, dove si vedono Henry Cavill (Geralt) e Joey Batey (Jaskier). Il video proviene dal regista Gandja Monteiro, che l'ha condiviso su Instagram per poi prontamente rimuoverlo.

🆕️ || Day 18 of the filming of episodes 3 and 4 of #TheWitcher S3 via Gandja Monteiro (director) pic.twitter.com/0xvBZHvuok — 𝐀𝐧𝐝𝐲 âš” (@thewitcher_army) June 10, 2022

La clip mostra l'attrezzatura varia per le riprese, ma sullo sfondo, per gli occhi più attenti, si possono notare due personaggi: Jaskier indossa i suoi inconfondibili pantaloni bordeaux, mentre di fianco troviamo Cavill nei panni di Geralt in pantaloni grigi, maglietta nera e parrucca.

La terza stagione di The Witcher non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: Comic Book